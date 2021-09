Doda sprzedała swoje ciało w... 30 sekund! O sukcesie polskiej piosenkarki pisze cały świat

Doda jakiś czas temu zapowiadała zmiany w swoim życiu, ale nie zdradziła czy dotyczą one życia zawodowego czy prywatnego. Teraz okazuje się, że Doda planuje związać się zawodowo z kinem i zastanawia się nad studiami na kierunku reżyseria! W rozmowie z se.pl wyznała nawet jaką szkołę rozważa: Moje aktorki i operator namawiają mnie, żebym poszła do szkoły Andrzeja Wajdy, właśnie na reżyserię. Jest szansa, że im ulegnę - powiedziała Doda. Gwiazda ma już w swojej karierze role filmowe, a ostatnio sprawdziła się w roli producentki w filmie "Dziewczyny z Dubaju", o którym jest naprawdę głośno jeszcze przed premierą! Doda planuje podbić branżę filmową? Doda zaczyna studia? Doda w nowym numerze magazynu „Party”, którego jest gwiazdą, zdradziła dlaczego zdecydowała się zrobić film "Dziewczyny z Dubaju" , który wzbudza ogromne emocje: Zdecydowałam się zrobić ten film nie po to, by dać komuś nauczkę, kogoś upokorzyć czy zniszczyć mu życie. Robię to po to, żeby czyjeś życie uratować. A konkretnie nastolatek, które go obejrzą. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że prostytucja dzięki mediom społecznościowym urosła teraz w niesłychaną siłę - przestrzega gwiazda. W rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, że praca na planie filmowej bardzo jej się podoba i sama współreżyserowała swoje teledyski, a po filmie "Dziewczyny z Dubaju" zaczęła na poważnie rozważać studia filmowe: Bardzo lubię to robić. Współreżyserowałam wszystkie swoje teledyski, do wszystkich napisałam scenariusz, tak samo jak i do moich tras koncertowych. Ale żeby myśleć o tym na poważnie, przekonali mnie ludzie, których spotkałam na planie filmu „Dziewczyny z Dubaju”. Obserwowali mnie podczas pracy i zupełnie niezależnie od siebie namawiali do...