Doda spędzała ten weekend na Mazurach. Razem z narzeczonym Emilem Haidarem pływali łódkami i motorówkami. Cisza, spokój i tylko oni oraz natura. Jednak ten piękny weekend został zakłócony przez... plagę os!

Doda pożaliła się na swoim Instagramie, że ugryzła ją osa! I może skończyłoby się to źle, gdyby nie ukochany Emil Haidar. Zabrał narzeczoną na przejażdżkę motorówką i o użądleniu Dodzie przypominała tylko opuchlizna!

Doda zamieściła filmik, gdy jest już w dobrym humorze, ale widać ślady po użądleniu.

Każda księżniczka ma przecież swojego księcia wybawcę! :)

Użądliła mnie osa????ale uratował mnie pewien odważny kapitan ????????

