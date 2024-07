Doda to z pewnością jedna z największych gwiazd tegorocznego festiwalu w Opolu. Artystka po kilku latach nieobecności wystąpiła na scenie amfiteatru i zrobiła na niej prawdziwe show! Doda wzięła udział w koncercie Złote Opole 2016 i zaśpiewała swój hit "Nie daj się". I chociaż Nagrodę Publiczność Grand Prix Opola 2016 ostatecznie zdobył Michał Szpak, to Doda również wróciła do domu ze statuetką. Rabczewskiej wręczono bowiem Platynową TeleKamerę od czytelników TeleTygodnia za największy przebój festiwalu.

Pojawienie się Dody na muzycznym festiwalu wywołało ogromne emocje nie tylko wśród jej fanów, ale także wśród... fotoreporterów, którzy oszaleli na jej widok. Gwiazda w asyście sporej grupki ochroniarzy pojawiła się za kulisami festiwalu i z uśmiechem pozowała przed tłumem fotografów.

Jak prezentowała się Doda? Zobaczcie nasze wideo!

Doda na Festiwalu w Opolu.