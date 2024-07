Doda ostatnio słabo pracuje na to, by nazwać ją królową polskiej muzyki. Nadal nie znamy daty premiery nowej płyty. Jednak jeśli chodzi o miano królowej stylu, to trzeba przyznać, że Rabczewska bardzo się o to stara. Ostatnio otrzymała nawet nagrodę dla najlepiej ubranej wokalistki i robi wszystko, aby trzymać poziom.

Na początku tego tygodnia wyliczyliśmy, że Doda na Oskarach Fashion miała na sobie strój za ponad 18 tysięcy. Na wczorajszą imprezę Rabczewska wybrała torebkę za jedyne 1800 dolarów, czyli ok. 5400 złotych. Suma niemała, ale w końcu torba pochodzi z najnowszej kolekcji Alexandra McQueena.



Cała stylizacja Dody wyglądała bardzo ciekawie. Krótka skórzana góra i świetnie skrojona spódnica. Dopóki nie odsłoniła swoich żółtych stringów podczas koncertu, byliśmy po prostu zachwyceni.

