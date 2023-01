Doda w mikromini tuli się do Dariusza Pachuta na Krupówkach. Padają piękne słowa o czułości

Doda i Dariusz Pachut udali się na kolejny wspólny urlop - tym razem w polskie góry. Od kilku dni przebywają w okolicach Zakopanego i nie szczędzą fanom relacji ze swojego pobytu. Niedawno piosenkarka pochwaliła się wspólnym tańcem z ukochanym na samym środku Krupówek, co bardzo spodobało się internautom. Wszyscy zauważyli, że Doda po prostu promienieje radością. I to również wypływa z jej najnowszego posta. Na Instagramie pokazała kolejne zdjęcie z Dariuszem Pachutem i dodała do niego bardzo piękne słowa.

Doda i Dariusz Pachut przytuleni na Krupówkach. "Było lato, teraz zima"

O tym, że Doda i Dariusz Pachut są w związku, dowiedzieliśmy się, kiedy para zdecydowała się na swój pierwszy zagraniczny wyjazd - do Wietnamu. Początkowo na Instagramie piosenkarka nie pokazywała wizerunku mężczyzny, który jej towarzyszył i nawet nie nazywała wprost, kim on dla niej jest. Wreszcie zdecydowała się na opublikowanie pierwszego wspólnego zdjęcia, z którego wynikało wprost, że ona i Dariusz Pachut są parą. Fani oszaleli, choć Doda naraziła się także na komentarze, że znowu upublicznia swój związek, choć zarzekała się, że tego nie zrobi. Teraz jednak minął już ten czas i gwiazda w jednej z wypowiedzi wyjaśniła, że czego by nie zrobiła, to i tak nie dogodzi wszystkim. Postanowiła, że na swoich warunkach będzie pokazywała związek z Dariuszem Pachutem, zdradzając fanom to, co chce. Zdaje się, że rzeczywiście tak jest, bo na jej Instagramie ukochany gości bardzo często.

Doda właśnie podzieliła się nowym zdjęciem z Dariuszem Pachutem, a post okrasiła pięknymi słowami Wojciecha Eichelbergera.

- Czułość jest chyba najbardziej dojrzałym, naturalnym i spontanicznym odruchem serca.Oszczędna w słowach, bez intencji, bez najmniejszego trudu, zwykle przejawia się w spojrzeniu, tonie głosu, w geście czy dotyku. Jest predyspozycją, a zarazem głęboką potrzebą każdego człowieka, ale wymaga też odwagi. Czułość naznaczona jest empatią, szacunkiem i uważnością - zacytowała w komentarzu do zdjęć.

Instagram/@dodagueen

Zobacz także: Tata Dody trafił do szpitala. Co dzieje się z Pawłem Rabczewskim? Piosenkarka komentuje

Na zdjęciu widać, że Doda wprost promienieje. Na jej twarzy widoczny jest szczery uśmiech - podobnie u Dariusza Pachuta, który ją delikatnie obejmuje. Ona przytula się do niego właśnie z taką czułością, o której mówią cytowane słowa słynnego polskiego psychologa. Oczywiście Doda nie byłaby sobą, gdyby nie dodała do wpisu trochę poczucia humoru. W dopiskach żartobliwie odniosła się do tego, co - jak przypuszczała - od razu napiszą jej fani:

- Tak, mam gołe nogi i wyrzeźbioną łydkę - napisała.

Zobacz także: Ta pasja Dody odstrasza jej partnera: "Dariusz ucieka!". Nie uwierzycie, o co chodzi

Pod wpisem Dody pojawiło się mnóstwo komentarzy od rozczulonych fanów.

- Pasujecie do siebie. Szanujcie się wspierajcie i kochajcie bo super z Was para! - Super razem wyglądacie. Zycze aby ten uśmiech zawsze był na waszych ustach i w sercu. - Niech to trwa, tego ci/Wam życzę - piszą internauci.

I my także tego życzymy Dodzie i jej ukochanemu.

Instagram/@damienkoba

Instagram / dodaqueen