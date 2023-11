Doda przygotowuje się do roli w filmie "Pitbull. Ostatni pies". Kilka tygodni temu w Warszawie ruszyły zdjęcia do ostatniej części filmu, którego tym razem nie wyreżyseruje Patryk Vega, a Władysław Pasikowski. Wiadomo już, że film będzie nosił tytuł "Pitbull. Ostatni pies", a poza Dodą w filmie zagrają m.in. Cezary Pazura, Iza Kuna czy Marcin Dorociński, który wraca do "Pitbulla" po kilku latach przerwy. Fani "Pitbulla" są zachwyceni tym, że aktor wraca do filmu, a co na ten temat mówi Doda? Czy obawia się spotkania z tym aktorem na planie?

Reklama

Jestem podekscytowana. Muszę stanąć na przeciwko niego i zagrać z nim film. Przede mną wielkie wyzwanie, mam nadzieję, że mu sprostam, mówiła jeszcze niedawno w wywiadzie z nami Doda.

Przygotowania Dody do Pitbulla

Wkrótce Doda wchodzi na plan, dlatego ostatnie tygodnie to dla niej intensywny czas przygotowań do roli. Doda nie tylko uczy się dialogów, ale też zapisała się na strzelnicę! Kogo zagra Doda? To nadal jest tajemnica, ale wiemy już, że jej bohaterka będzie posługiwać się bronią. Ostatnio Doda na Instagramie pokazała wideo ze szkoleń na strzelnicy. Jak jej idzie? Fani są zachwyceni!

Ty jakos fajne z bronia wygladasz Jest moc! Kurde teraz strach będzie podejść do Ciebie:) Teraz to strach wyjść na ulice ????, pisali fani gwiazdy.

Jak Doda radzi sobie na strzelnicy? Zobaczcie wideo!

ZOBACZ: Doda obraziła uczucia religijne? Sprawę bada... Trybunał w Strasburgu!

Doda zagra w filmie Pitbull. Ostatni pies

ONS.pl

Reklama

Plakat filmu Pitbull. Ostatni pies