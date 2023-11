Sprawa Dody dotycząca "obrazy uczuć religijnych" wraca! A wszystko za sprawą Trybunału w Strasburgu. Przypomnijmy, Doda w wywiadzie prasowym w 2009 roku Doda powiedziała, że:

"bardziej wierzy w dinozaury niż w Biblię", bo - jej zdaniem - "ciężko wierzyć w coś, co spisał jakiś napruty winem i palący jakieś zioła". Pytana, o kim mówi, dodała: "O tych wszystkich gościach, którzy spisali te wszystkie niesamowite historie".

Doda obraziła uczucia religijne?

Doda została ostatecznie skazana na 5 tysięcy złotych grzywny (kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia), mimo że nie przyznawała się do winy. Doda zaskarżyła wyrok do Trybunału Konstytucyjnego, który również stwierdził, że piosenkarka została ukarana "proporcjonalnie i niedolegliwie".

Na tym sprawa się nie zakończyła. Teraz zajął się nią Europejski Trybunał Praw Człowieka, ponieważ wyrok polskiego sądu mógłby być niezgodny z europejską Kowencją. We wrześniu Trybunał w Strasburgu zapytał polski rząd, czy doszło do naruszenia prawa do wolności opinii. Rząd ma 3 miesiące na odpowiedź.

Jak sprawa się skończy? Myślicie, że Doda zostanie ostatecznie uniewinniona?

Co odpowie rząd?