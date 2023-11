Doda już wkrótce zacznie zdjęcia na planie nowego "Pitbulla". Za kamerą tym razem stanie Władysław Pasikowski, który zastąpił w tej roli Patryka Vegę. Reżyser po tym, jak nie dogadał się z produkcją filmu, wycofał się z pracy nad ostatnią częścią. Wiadomo już, że film będzie nosił tytuł "Pitbull. Ostatni pies", a poza Dodą w filmie zagrają m.in. Cezary Pazura, Iza Kuna czy Marcin Dorociński, który wraca do "Pitbulla" po kilku latach przerwy. Fani filmu pamiętają Marcina z pierwszej części filmu, gdy grał słynnego „Despero”. Aktor zagrał też w serialu pt. "Pitbull", który był emitowany w latach 2005-2008. Fani aktora są zachwyceni tym, że znów zobaczą go w roli przystojnego podkomisarza. Co na temat pracy z Marcinem Dorocińskim mówi Doda? Czy boi się? Co jej bohaterkę będzie łączyło z postacią, którą zagra Dorociński? Zobacz wideo!

Reklama

ZOBACZ: Przetakiewicz, Górniak, Urbańska, Doda... Te gwiazdy pozowały w odważnych sesjach w „Playboyu”. Kto jeszcze?

Plakat filmu Pitbull. Ostatni pies

Instagram

Reklama

Doda zagra u boku Marcina Dorocińskiego