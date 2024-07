Doda podzieliła się radosną nowiną. Jej najnowsze artystyczne dziecko, czyli płyta "Aquaria" osiągnęła status Platynowej Płyty zaledwie dwa miesiące po premierze. Artystce trudno w to uwierzyć i podzieliła się emocjami na Instagramie:

Choć zapisałam rok temu platynę w moich marzeniach na 2022 to nie było to dla mnie tak oczywiste.

W ważnym dla siebie wpisie, zwróciła się także do mediów, które w ostatnim czasie są głównie skupione na jej nowym związku. Wpis skomentował również Dariusz Pachut.

Doda z Plantynową Płytą dla "Aquarii"

Medialne życie nie należy do najłatwiejszych. Niejednokrotnie przekonała się o tym, Doda, kiedy jej prywatne sprawy i gorące fotki wywoływały większe poruszenie niż zawodowe projekty, w które wkładała całe serce. Niedawno Doda sprawdziła, czego na jej temat szukają internauci. Nie była zadowolona, że to w większości prywata, chociaż w tym roku zdecydowanie nie ma na co narzekać. 2022 rok może bezsprzecznie zaliczyć do tych przełomowych. Teraz kiedy świętuje swoje 20-lecie na scenie nową płytą, fani przygotowali dla niej niebywałą niespodziankę. Ich zainteresowanie twórczością artystki zapewniło jej Platynową Płytę dla "Aquarii". Swoją radością podzieliła się w mediach społecznościowych:

All I wanted for Christmas was platinum album????????nie minęły jeszcze 2 miesiące od premiery AQ????ARII i mamy status platyny!

Przy okazji Doda nawiązała do tego, czym w ostatnim czasie żyją internauci i media, czyli wpadek na zdjęciach, odważnych kadrów z wakacji czy związku z Dariuszem Pachutem, który ogłosiła tuż po finale "Doda. 12 kroków do miłości". Przyznała, że pod koniec zeszłego roku, przyzwyczajona do zwyczajów w show-biznesie, i tak nieśmiało marzyła o tym, że jej muzyka zostanie doceniona. Chociaż miniony rok mocno ją doświadczył, teraz triumfuje, a wszystkie jej muzyczne marzenia stają się faktem:

Rozumiem, że moje palce u nóg, za małe bikini, nowy chłopak, urojone kryzysy są mega ważnymi dramatami każdego szanującego się obywatela oraz portalu plotkarskiego, ALE zróbcie mi mały prezent na gwiazdkę i napiszcie o tym, co dla mnie istotne❤️???????????? Bo choć zapisałam rok temu platynę w moich marzeniach na 2022 to nie było to dla mnie tak oczywiste, biorąc pod uwagę realia rynku muzycznego????‍♀️DZIĘKUJE KAŻDEMU, kto się do tego przyczynił!

Nowa płyta Dody "Aquaria" pokryła się platyną niecałe dwa miesiące po premierze. Doda nawet nie ukrywa swojego szczęścia. Ostatni krążek status Złotej Płyty osiągnął równie szybko, a rekordy popularności biją także wszystkie jej single takie jak "Melodia ta", "Wodospady", "Fake Love" czy "Don't wanna hide".

Przez 20 lat nie miałam takiej sytuacji w karierze - mówiła Doda jeszcze niedawno.

A zdecydowanie nie powiedziała, jeszcze ostatniego słowa. Gratulujemy! Dumny z sukcesów Dody jest także Dariusz Pachut, który skomentował jej post wymownym: "????????????????", a jeszcze niedawno na Instagramie wyznał, że jego ulubioną piosenką z albumu jest "Tylko Ty i ja". Romantyczny wybór!

