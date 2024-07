Ostatnio było głośno o wielkiej wyprzedaży szafy Dody (zobaczcie: Sukienka za 62 zł, torba za 1246 zł - to już Doda sprzedała ze swojej szafy. Co jeszcze kupili fani?). Piosenkarka postanowiła pozbyć się rzeczy, w których już więcej nie pokaże się publicznie:)

I przede wszystkim zrobić miejsce w garderobie na nowe kreacje!

Najnowszą znalazła w kolekcji House Of CB. To czarna sukienka składająca się głównie… z cienkich czarnych pasków spod których prześwitywał czarny top i majtki z wysokim stanem. Kosztująca 750 złotych kreacja świetnie podkreślała kobiece kształty wokalistki. Naszym zdaniem idealnie nadawała się na scenę i pasowała do wizerunku Dody, ale czy sprawdziłaby się na co dzień? Tu mamy poważne wątpliwości…

A wam, jak się podobała? Była seksowna? A może zbyt wyzywająca? Oceńcie!

❤️ Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika dodaqueen (@dodaqueen) 22 Sie, 2015 o 4:32 PDT

Mięsień łydki jest ???????? Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika dodaqueen (@dodaqueen) 24 Sie, 2015 o 1:36 PDT

Do zobaczenia kochani w Świeciu????????????z kim się dzis widzę ?????? Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika dodaqueen (@dodaqueen) 22 Sie, 2015 o 4:33 PDT

No ładnie zaśpiewaj z Dodunią???? Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika dodaqueen (@dodaqueen) 22 Sie, 2015 o 4:31 PDT

Sukienka House Of CB