Dody nikomu nie trzeba przedstawiać. Słynna artystka cieszy się potężnym gronem fanów, a dzięki swojemu talentowi, uporowi i ciężkiej pracy może pochwalić się również wieloma sukcesami na polu zawodowym. Niestety, niedawno wyszło na jaw, że w życiu Dody, zwłaszcza tym prywatnym, nie brakuje również ciężkich chwil - rozstanie z Emilem czy ostatnie wydarzenia związane z filmem "Dziewczyny z Dubaju", którego artystka jest producentką artystyczną sprawiły, że gwiazda znowu pojawiła się na językach.

Reklama

Przepracowałam to rok temu. Odbiło się to u mnie jak wiecie depresją, lękami, atakami paniki. […] Byłam na dnie, miałam najgorsze myśli - mówiła podczas swojego ostatniego live'a na Instagramie.

Teraz w szokujących słowach o najgorszym roku swojego życia, Doda opowiedziała w rozmowie z Party.pl.

Zobacz także: Doda odcina się od "Dziewczyn z Dubaju". Management: "Została wykorzystana i oszukana"

Druzgocące wyznanie Dody

Doda, słynąca z ciętego języka i uznawana na niezwykle silną kobietę, która odnosi sukcesy niemal na każdym polu w szczerym wywiadzie z reporterką Party.pl przyznała, że prawda o jej życiu prywatnym jest zupełnie inna, niż niektórym może się wydawać.

Kochana, to jest nieprawda. Ja spojrzałam śmierci w oczy i nikt nie wie ile mnie to kosztowało, ponieważ nikomu o tym nie mówiłam. Z dala od mediów przez cały ostatni rok walczyłam o siebie i o życie i byłam wrakiem człowieka - wyznała Doda.

Reklama

Doda odniosła się do warsztatów, które ma zamiar zorganizować i wyznała, że jej problemy były związane z toksycznym związkiem. O piekle, które Doda przeżyła przez Emila Stępnia, artystka wyznała również podczas swojego ostatniego live'a na Instagramie, gdzie opowiedziała o aferze wokół "Dziewczyn z Dubaju". Co takiego wydarzyło się w życiu Dody? Jak dziś podchodzi do swoich doświadczeń i w co chce to przekuć? Czy już zostawiła przeszłość za sobą? Zobacz, co piosenkarka zdradziła w poruszającym wyznaniu przed kamerą Party.pl