Kolekcja ubrań Rihanny dla River Island odbiła się szerokim echem w mediach i cieszy się powodzeniem wśród fashionistek na całym świecie. Nic więc dziwnego, że z tej okazji przedstawiciele marki postanowili wyróżnić wyjątkowe postaci świata show-biznesu i wybrali tylko 200 "amabasadorek" na całym świecie (!) które dostały buty z limitowanej edycji kolekcji barbadoskiej gwiazdy. Wśród szczęśliwych posiadaczek w Polsce są Jessica Mercedes (zobacz jak je nosi) i Doda.

Gwiazda na swój Instagram wrzuciła fotkę sznurowanych kozaków, które na podeszwie mają wyryte czerwone logo Rihanny. Zdjęcie opatrzyła krótkim komentarzem "thx RiRi", co ma żartobliwie sugerować, że dostała je bezpośrednio z rąk piosenkarki.

Przypomnijmy, że kilka lat temu współpracownicy Dody pokazali e-maile od stylistów Rihanny i Jennifer Lopez, którzy byli zachwyceni kostiumami gwiazdy w programie "Just the two of us". Czyżby wciąż bacznie i na bieżąco przyglądali się stylizacjom Rabczewskiej?

