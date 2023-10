Przez lata pracy artystycznej Dody zdążyliśmy się już przekonać, że jest to artystka o wielu talentach. To nie tylko świetna wokalistka, ale także producentka filmowa i telewizyjna. Podczas gali "Bestsellery Empiku" to właśnie film "Dziewczyny z Dubaju", którego Doda była producentką kreatywną, otrzymał nagrodę w kategorii film - kino polskie. Oprócz tego w ostatnim czasie głośno było również o reality show artystki, czyli "Doda. 12 kroków do miłości". Dziś już wiemy, że Doda szykuje kolejny program, a przed naszą kamerą uchyliła rąbka tajemnicy na ten temat.

Reklama

Zobacz także: Doda uciekła z gali TVN do Dariusza Pachuta: "W domku najlepiej"

Doda o nowym reality show

Z Dodą mieliśmy okazję porozmawiać podczas gali "Bestsellery Empiku". Artystka co prawda nie mogła jeszcze zdradzić zbyt wielu szczegółów na temat swojej nowej produkcji, która na antenie Polsatu ma pojawić się jesienią tego roku, jednak zapewniła, że będzie to program, który uzależni zarówno jej fanów, jak i hejterów!

- Ja bym chciała zrobić coś, co będzie ekscytujące dla moich fanów i moich hejterów, bo to oni robią największe zasięgi, oni robią największe piekło i jednocześnie największe obroty, więc ja jako bizneswoman i marketingowiec z jednej strony oczywiście powinno być mi przykro, bo czytam o sobie jakie g**no, ale z drugiej strony wiem, że oni nakręcają mi całą tą spiralę. [...] Zrobimy reality show, które uzależni nie tylko moich fanów, ale również tych, którzy są moimi przeciwnikami - powiedziała Doda.

Reklama

Co jeszcze na ten temat zdradziła artystka? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!