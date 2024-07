Doda znowu spotkała się ze Slashem! Artystka kilka dni temu wyleciała do Nowego Jorku, gdzie wkrótce zaczyna swoją trasę koncertową. Co ciekawe w tym samym czasie będzie grał tam koncerty Nergal, ale byli narzeczeni raczej nie spotkają się ze sobą. Wyjazd za ocean to dla Dody wielka przygoda, ale też stres. Wszyscy fani wokalistki wiedzą, że strasznie boi się latać, dlatego kilkunastogodzinny lot wiąże się z ogromną dawką adrenaliny. Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych Doda wybrała się na koncert Slasha w Las Vegas, gdzie miała miejsce VIP. Gwiazda jest wielką fanką zespołu Guns'n'Roses, dlatego nie mogła opuścić takiego wydarzenia. Poza tym artystka spotkała się z gitarzystą kultowego zespołu za kulisami, co jest ogromnym wyróżnieniem.

Warto przypomnieć, że to nie pierwsze spotkanie gwiazdy z kultową gwiazdą rocka. Kilka miesięcy temu Slash zaprosił Dodę do duetu i wspólnie zagrali podczas jego koncertu w Łodzi. To wystąpienie wywołało dużo emocji, a gitarzysta wypowiadał się bardzo pozytywnie na temat wokalistki. Teraz Doda po raz kolejny miała szansę spotkać się ze swoim idolem. Na Instagramie zamieściła kilka zdjęć. Zobaczcie sami!

Doda spotkała się ze Slashem w Stanach Zjednoczonych

Artystka miała wejściówkę VIP na koncert Guns'n'Roses

Wideo z koncertu Guns'n'Roses