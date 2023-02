Doda przyjmie zaproszenie do "Dzień Dobry TVN"? Zaproszono ją publicznie. Zabrała głos

To koniec blokowania Dody w TVN? "Dzień Dobry TVN" zaprosiło Dodę do studia. Zamieszanie na Bestsellerach Empiku na dobre zakończy wojnę?

Doda pojawi się w "Dzień Dobry TVN"? Zamieszanie na Bestsellerach Empiku okaże się wstępem do pogodzenia Dody ze stacją TVN? Artystka otrzymała zaproszenie do studia. Po latach ponownie pojawi się na słynnych kanapach? Produkcja "Dzień Dobry TVN" publicznie zaprosiła ją do studia. Doda zareagowała. Jak to się skończy?

Doda przyjmie zaproszenie do "Dzień Dobry TVN" po latach bana?

Zamieszanie wywołane obecnością Dody w TVN i faktem, że nie dopuszczono jej do głosu na wizji może zakończyć się zażegnaniem jej wieloletniego sporu ze stacją? Doda pojawiła się na antenie TVN po latach. Podczas "Bestsellerów Empiku" Maria Sadowska odbierała nagrodę za "Dziewczyny z Dubaju". Na scenę zabrała ze sobą Dodę, ponieważ nie wyobrażała sobie innego scenariusza. Niestety nie znaleziono czasu na to, by Doda mogła wypowiedzieć kilka słów. "To jest jedna z najbardziej niezręcznych sytuacji w moim życiu" - stwierdziła gorzko po gali TVN, Doda.

Inny pogląd na całą sytuację miał Marcin Prokop, który nazwał ją "niefortunną niezręcznością". Dodał także, że "nikt celowo i intencjonalnie Dody na scenie w TVN nie knebluje i wszelkie legendy o tym, że jest jakiś ban na Dodę, już dawno są nieprawdą". Doda nie pozostawiła tego bez komentarza, mówiąc wprost: "Zaproście mnie, bądźcie słowni". Okazuje się, że TVN faktycznie planuje podać rękę artystce.

Instagram @dziendobrytvn

Zobacz także: Doda kończy 39 lat. Ostatni rok był przełomowy: "Przez 20 lat nie miałam takiej sytuacji w karierze"

Na Instagramie "Dzień Dobry TVN" pojawiło się Instastory skierowane wprost do Dody. "Dzień Dobry TVN" zaprosiło Dodę na kanapy:

Hej Doda! To jak? Widzimy się u nas 3 marca? Zapraszamy!

Doda odpowiedziała na ten apel ankietą skierowaną do fanów, pytając: "Po 10 latach bana przyjmować zapro czy nie?". Dodała odpowiedzi: "Tak", "Nie" oraz "To podpucha i pułapka. Nie daj się nabrać".

Dzień Dobry TVN po moim ostatnim livie zaprosiło mnie na premierę mojego najnowszego singla i wykon. Mogę wam powiedzieć, że utwór ten to "Zatańczę z aniołami" i teraz cytując refren cały, bo jest "zatańczę w piekle z aniołami", chciałabym, żebyście się odnieśli czy powinnam przyjąć zaproszenie czy nie. Premiera singla jest 5. marca, więc trzeciego jest to niemożliwe, żebym się tam pojawiła, ale w kolejny weekend byłoby to już bardziej możliwe. Także, co wy na to?

Instagram @dodaqueen

Zobacz także: Doda odpowiada Marcinowi Prokopowi na temat zaproszenia do TVN-u: "Bądźcie słowni"

Wygląda na to, że TVN nie chce rzucać słów na wiatr. Doda w transmisji na żywo odpowiadając Marcinowi Prokopowi, wskazała termin 5. marca, ponieważ wtedy będzie promowała kolejny singiel z albumu "Aquaria", który pokrył się platyną. Była skłonna przyjąć zaproszenie również kilka dni wcześniej. Czy dojdzie do spotkania i Doda po latach bana ponownie przyjdzie do "Dzień Dobry TVN"?

To byłaby kolejna przełomowa sytuacja dla Dody. Niedawno pogodziła się z Edwardem Miszczakiem, ktory aktualnie jest dyrektorem programowym w Polsacie. Dawne niesnaski poszły z niepamięć, a już jesienią w Polsacie wystartuje jej drugie reality show.

AKPA