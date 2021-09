Doda przedstawiła Maxa Hodgesa rodzicom. Zapozował bez koszulki razem z jej ojcem

Doda zdecydowała, że nie będzie odwiedzała swoich rodziców w Ciechanowie z troski o ich zdrowie. Zarówno pani Wanda jak i pan Paweł są w grupie większego ryzyka na zarażenie koronawirusem. Na szczęście pozostał kontakt telefoniczny. Rodzice Dody przesłali córce pozdrowienia z rodzinnego domu, jednocześnie pokazując, jak spędzają czas na kwarantannie. Tym nagraniem udowadniają, że aktywność fizyczną można uprawiać w każdym wieku. Ciężko o większą inspirację! Koniecznie musicie to zobaczyć. Zobacz także: Przez koronawirusa Doda obawia się o zdrowie rodziców! Podjęła trudną decyzję Rodzice Dody inspirują do ćwiczeń podczas kwarantanny Doda bardzo poważnie podeszła do tematu koronawirusa i już od początku pandemii bardzo angażuje się w uświadamianie swoich odbiorców jak ważne jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa. Dodatkowo zainicjowała #DodaChallenge, który polegał na domowych ćwiczeniach, z wykorzystaniem obciążników w postaci paczek z makaronem, butelek z wodą lub dowolnych produktów zakupionych w ramach "szaleństwa zakupowego przed kwarantanną". Internauci pokochali to wyzwanie, publikując mnóstwo nagrań w odpowiedzi na film Dody. Nie jest tajemnicą, że zamiłowanie do aktywnego trybu życia, Doda odziedziczyła po swoim ojcu, Pawle Rabczewskim, który jest zawodowym sztangistą i medalistą mistrzostw świata oraz Europy. Pomimo tego, że dziś jest już na emeryturze wciąż prowadzi aktywny tryb życia. W ćwiczeniach nie przeszkadza mu nawet kwarantanna. Rodzice Dody przysłali córce pozdrowienia z Ciechanowa, a to co znalazło się na nagraniu, mogłoby być inspiracją dla wszystkich leniuchów! Tata Dody wykonał kilka prostych ćwiczeń, które można zrobić podczas krótkiego spaceru po ogrodzie. Pan Paweł potrafi...