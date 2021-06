Doda popłakała się przez rodziców! Otrzymała prezent, nad którym pracowali pół roku! 

Doda od lat podkreśla jak mocno kocha swoich rodziców. Przy okazji często przypomina swoim młodym odbiorcom, jak ważne są relacje z rodziną i wzajemne wsparcie. Mimo tego, że Doda dziś jest już gwiazdą i może pozwolić sobie na wszystko, o czym tylko zamarzy, najbardziej ceni coś, czego nie można kupić. O miłości do swoich rodziców mówi z dumą i zawsze znajduje czas, aby odwiedzić ich w rodzinnym Ciechanowie. Podczas ostatniej wizyty w domu, rodzice Dody zaskoczyli ją wyjątkowym prezentem. Pracowali na niego pół roku, a efekt sprawił, że Dodzie łamał się głos. Koniecznie musicie zobaczyć, o co chodzi.

Doda wzruszona prezentem od rodziców

Doda dziś jest jedną z najbardziej charakterystycznych postaci w polskim show-biznesie. Mimo kontrowersji i swojego ostrego stylu bycia, jednocześnie jest bardzo wrażliwa i rodzinna. Rodzice są dla niej najważniejsi i nigdy nie wstydziła się mówić głośno o tym, jak bardzo ich kocha i ile im zawdzięcza. Chociaż na początku kariery nie mogła liczyć na ogromne wsparcie finansowe, miała od nich coś cenniejszego - niekończące się wsparcie. Dziś, kiedy może sobie kupić wszystko o czym zamarzy to ona stara się odciążać rodziców, jak tylko może. Niedawno zafundowała im automatycznie otwierającą się bramę, która nieco odciąży ich w codzienności. Jednak to, to przygotowali dla córki Wanda i Paweł Rabczewscy nie równa się z żadnymi prezentami kupionymi za pieniądze. Rodzice Dody ostatnie pół roku poświęcili na to, aby uzupełnić córce specjalne książki, w których opisali całe swoje życie:

Moje prezenty nie umywają się do tych, które dostaje od swoich rodziców. Zarówno mama jak i tata poświęcili ostatnie pół roku, aby przygotować mi takie piękne książki, gdzie opisane jest całe życie mojego taty i całe życie mojej mamy, które opisują dla mnie odpowiadając na pytania. Są to rady na życie, są to ich obserwacje, które chcieliby mi przekazać i opowiedzieć.

Książki przygotowane przez Rabczewskich to nie tylko treści pisane odręcznie ale także zbiór archiwalnych zdjęć, które będą na zawsze przypominać Dodzie o najważniejszych momentach życia rodziców. Doda oglądając prezent od rodziców niemalże się rozpłakała ze wzruszenia:

Niech wam się nie wydaje, że to jest coś banalnego, bo NIE. To jest najwspanialszy prezent i pamiątka... Jest tyle pytań, które chcielibyśmy zadać swoim rodzicom, na które nie mamy czasu, zapominamy, później ich zabranie... A to zostanie na zawsze i to jest taką księga, do której możemy wracać i kiedy sobie myślimy "Boże ciekawe, co by moja mama powiedziała" albo "co by mi doradził mój tata...", to jest coś co zostaje z nami na zawsze... - powiedziała na Instastories

Przepiękna pamiątka...

Doda wzruszyła się prezentem od rodziców. To specjalnie przygotowane przez nich książki, w których opisali całe swoje życie. Pozostawili w nich również porady dla córki oraz zapisali swoje spostrzeżenia na ważne kwestie. Te niezwykłe albumy od teraz z pewnością będą najcenniejszymi egzemplarzami w biblioteczce Dody, do których będzie wracała przez całe swoje życie.

Doda jest bardzo związana ze swoimi rodzicami. Przez lata jej kariery zmieniło się wiele, ale nie jej relacje z Wandą i Pawłem Rabczewskimi. Od zawsze pozostają dla córki najlepszymi przyjaciółmi, do których może przyjść w najczarniejszym momencie swojego życia.

Doda często odwiedza rodzinny Ciechanów. Fani uwielbiają oglądać jej relacje z rodzinnego domu. Artystka czasami dzieli się niepublikowanymi wcześniej zdjęciami ze swojego domowego archiwum. Poznalibyście w tej małej dziewczynce dzisiejszą Dodę?