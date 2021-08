Doda nie śpi z partnerami w jednym łóżku. Dlaczego? 

Sprawdzonym sposobem na chrapanie jest unikanie alkoholu przed snem. Pomóc może również zmiana pozycji podczas snu czy schudnięcie, jeśli chrapiący ma nadwagę. Statystycznie to mężczyźni częściej chrapią. Przyczyny chrapania to picie alkoholu, wady anatomiczne nosa czy gardła lub zażywanie leków nasennych i uspokajających. Jednak kobiety również wydają głośne dźwięki podczas snu, szczególnie w okresie menopauzy, kiedy ilość hormonów żeńskich spada (progesteronu odpowiadającego za napięcie mięśniowe). To właśnie wiotczenie mięśni podczas snu sprawia, że chrapiemy. Sposób na chrapanie: odchudzanie, leki i rezygnacja z używek Obudzenie osoby chrapiącej czy kłótnia z nią w nocy to mało skuteczne metody zapobiegania chrapaniu. Co możemy zrobić: Zachęcić do rezygnacji z picia alkoholu, który rozluźnia mięśnie gardła. Zachęcić do rezygnacji z zażywania leków nasennych i uspokajających, które działają w podobny sposób jak alkohol. Zachęcić do rezygnacji z palenia papierosów, szczególnie wieczorem, ponieważ również rozluźnia ono mięśnie gardła i dróg oddechowych. Zmotywować do zmiany pozycji w czasie snu – leżenie na wznak jest pozycją, która wzmaga chrapanie. Najlepiej, gdy osoba śpi na jednym z boków i podpiera się jedną ręką. Zmotywować partnera do odchudzania (zmniejszona ilość tkanki tłuszczowej w gardle i drogach oddechowych sprawi, że oddech będzie miał „mniej przeszkód” i nie będzie wywoływał tak głośnych dźwięków). Kupić współmałżonkowi dostępne w każdej aptece środki farmakologiczne, najczęściej w postaci kropli do nosa. Wylecz partnera – czasami infekcje górnych dróg oddechowych stają się przyczyną chrapania....