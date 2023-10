W niedzielę, 30 kwietnia, Doda udzieliła długo oczekiwanego wywiadu dla "Dzień Dobry TVN". Przed warszawskim studiem TVN na wokalistkę czekały tłumy wielbicieli, którzy przyszli po autografy czy wspólne zdjęcia z idolką. Nie zabrakło również prezentów. Zobaczcie zdjęcia!

Doda przywitana przez tłumy fanów przed studiem TVN

Choć na ekranach telewizorów widzowie mogli w niedzielny poranek oglądać rozmowę z Dodą "Dzień Dobry TVN", o wiele więcej zobaczyli ci, którzy przyszli pod warszawskie studio "Dzień Dobry TVN". Fotoreporterzy i fani dostrzegli tam Dodę i przed jej występem na żywo wokalistkę przywitały tłumy, jakich w centrum Warszawy jeszcze nie było! Wielbiciele piosenkarki robili sobie z nią pamiątkowe zdjęcia, zbierali autografy, a także przekazali idolce wyjątkowe prezenty.

Doda na wejście do studia "Dzień Dobry TVN" wybrała nieco inną stylizację niż ta, w której mogli oglądać ją widzowie na antenie TVN. Przed wejściem do budynku pokazała się w ekstrawaganckich, mocno wyciętych dżinsach, które przybrały formę szortów z podwiązanymi na łydkach nogawkami i rock'and'rollowej skórzanej kurtce z najnowszej kolekcji Alexandre Vauthier. Jej twarz zdobiły wąskie okulary przeciwsłoneczne w klimacie vintage, a przede wszystkim - promienne uśmiechy posyłane do fanów. Całą stylizację Doda uzupełniła dużą, czarną torbą.

Tłumy wielbicieli natychmiast dostrzegły Dodę i nie odpuszczali swojej idolki na krok. Wokalistka dostała od fanów wyjątkowe prezenty: bukiety kwiatów czy torby z upominkami. Gwiazda chętnie pozowała do zdjęć między z innymi z okładką winylowego wydania swojej najnowszej płyty. Usmiechom i wspólnym zdjęciom dosłownie nie było końca!

W rozmowie z Anną Kalczyńską w "Dzień Dobry TVN" Doda opowiedziała między innymi o tym, jak zmieniła się jej kariera i życie prywatne w ostatnich latach, a także poruszyła temat depresji i opowiedziała o swoim obecnym związku. Co ciekawe, już niedługo po wywiadzie internauci licznie krytykowali Andrzeja Sołtysika za brak przygotowania do rozmowy z Dodą i trywialne pytania, które zadawał wokalistce.

Oglądaliście całą rozmowę z Dodą? Zobaczcie więcej zdjęć wokalistki spod warszawskiego studia "Dzień Dobry TVN"!

