Doda prezentuje nową fryzurę. Ale fani zwracają uwagę na jeszcze coś: "Jak ty wygięłaś tę stopę"?!

Małgorzata Rozenek po raz kolejny zaskoczyła fanów. Gwiazda TVN jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie zamieszcza mnóstwo zdjęć ze swojej codzienności. Ukochana Radosława Majdana od lat zachwyca fanów swoją urodą i piękną sylwetką, którą zmyślnie podkreśla spektakularnymi kreacjami. Tak też było i tym razem. Niestety, pośród wielu "ochów i achów", nie zabrakło głosów krytyki. Spostrzegawczy fani po raz kolejny zarzucili gwieździe nieumiejętny retusz zdjęć i... wyśmiewają stopę celebrytki. Co się z nią stało? Fani wyśmiewają stopę Małgorzaty Rozenek Małgorzata Rozenek jest niewątpliwie jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Prowadząca "Projekt Lady" zachwyca fanów, swoją urodą i pracowitością. Fani zdążyli przywiązać się już do Gosi, która bardzo chętnie relacjonuje to, co się u niej dzieje. Internauci z ciekawością oglądali relacje ze szwedzkich wakacji, podczas których Gosia z rodziną podróżowała kamperem. Spore zainteresowanie wzbudził także program, "Rozenek cudnie chudnie", w którym gwiazda przyznała, ile przytyła w ciąży. Fani zresztą wciąż chwalą sylwetkę Małgorzaty Rozenek, a to zachęca ją do publikowania kolejnych zdjęć. Niestety, chcąc jeszcze bardziej udoskonalić swoje zdjęcia, Małgorzata Rozenek, podobnie jak inne celebrytki, czasem zalicza nieznaczne wpadki. Jakiś czas temu fani zauważyli, że na jednym ze zdjęć Małgorzata Rozenek ma kilkukrotnie pomniejszoną dłoń . Tym razem jednak problem dotyczy stopy gwiazdy. Na najnowszej instgramowej fotografii, Małgorzata Rozenek po raz kolejny zachwyciła fanów swoją smukłą sylwetką. Gwiazda TVN opublikowała zdjęcie, na którym siedzi na łóżku w bardzo wdzięcznej pozie,...