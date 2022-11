Doda prezentuje fragment teledysku "Wodospady". Fani: "Jak z baśni" 

W tym roku na fanów Dody czeka kilka muzycznych niespodzianek. Obecnie trwają już ostatnie prace nad jej mocno oczekiwanym koncertowym DVD, które ma się niebawem ukazać na rynku. Wokalistka nadzoruje każdy najmniejszy detal produkcji i traktuje sprawę priorytetowo do tego stopnia, że omija ważne imprezy. Przypomnijmy: Premiera "Wkręconych" bez Dody. Dlaczego nie przyszła? Zapis wideo trasy "Fly High Tour" to nie jedyny projekt, na który z niecierpliwością czekają wielbiciele Dody. Głośno dopytują też o teledysk promujący singiel "Wkręceni (High Life)", o którym jakiś czas temu gwiazda wspominała w wywiadach. Kiedy go zobaczymy? Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, Doda zamierza połączyć wydanie DVD "Fly High Tour" z premierą klipu do "High Life". Wzorem zachodnich gwiazd, wokalistka chce promować tym singlem koncertowe widowisko, a za teledysk posłuży występ live nagrany we Wrocławiu podczas produkcji DVD, oczywiście odpowiednio zmontowany na potrzeby stacji muzycznych. Zobacz: Piosenka Dody wyleciała z filmu "Wkręceni"? Znamy szczegóły Dlaczego Doda nie zdecydowała się na nagranie klasycznego klipu z fabułą? Plany wokalistki uległy zmianie w związku z tym, iż singiel "High Life" nie jest już głównym utworem promującym film "Wkręceni", a jego producenci mieli przecież uczestniczyć w powstawaniu teledysku artystki i wykorzystać w nim sceny z filmu właśnie. W obliczu takiej sytuacji Doda zdecydowała o wydaniu występu na żywo, który będzie prezentował się równie efektownie, a dodatkowo wesprze promocję DVD. Doda jest bardzo dumna z całej trasy "Fly High" i tego, jak udało się ją nagrać i zmontować na potrzeby DVD. "High Life" to jeden z mocniejszych punktów koncertu i chyba najbardziej wyczekiwana przez fanów piosenka tamtego wieczoru. Teledysk z występem zostanie specjalnie zmontowany tak, aby mógł polecieć w stacjach muzycznych i jej...