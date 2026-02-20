Premiera dokumentu "DODA" na Amazon Prime Video, która odbyła się 20 lutego 2026 roku, wywołała ogromne emocje. Już pierwsze minuty produkcji przyniosły zapowiedź rewolucyjnych ujawnień. Widzowie otrzymali dostęp do niepublikowanych wcześniej materiałów, w tym fragmentów pamiętników artystki. Największą sensację wzbudziły jednak zdjęcia pierwszej dziewczyny Dody. Artystka zaprezentowała je publicznie po raz pierwszy, otwierając tym samym całkowicie nowe rozdziały swojej biografii i życia uczuciowego.

Doda odsłania nieznane archiwa. Zaskakujące materiały o jej pierwszej dziewczynie

Serial dokumentalny "DODA" jest dostępny na Prime Video od 20 lutego. Ujawnione w nim materiały okazały się prawdziwym zaskoczeniem nawet dla najwierniejszych fanów piosenkarki.

W dokumencie "DODA" widzowie mieli okazję poznać Izę, pierwszą dziewczynę Doroty Rabczewskiej. W serialu artystka sięgnęła do prywatnych archiwów, pokazując niepublikowane zdjęcia i fragmenty pamiętników. To właśnie w tych zapisach Doda przyznała, że z Izą łączyła ją prawdziwa miłość.

Iza była moją miłością, chodziłyśmy za rękę, całowałyśmy się i pływałyśmy kajakami. Miałam kolczyki w pępku, nosie i w języku. Odpaliłam też wrotki w te wakacje! Jeździłam do Szczecina. Zakochana byłam, to jeździłam do mojej dziewczyny. Studiowała na Wyższej Szkole Akademii Morskiej w Szczecinie. Jeździłam z Warszawy (...) opowiadała Doda.

Dotychczas wizerunek Izy był kompletnie nieznany mediom i opinii publicznej. To właśnie w dokumencie "DODA" zdjęcia z dawną miłością artystki trafiły do szerszego grona odbiorców. Produkcja Amazon Prime Video spełniła więc obietnicę autentyczności i bezkompromisowości.

Doda i Iza planowały ślub w Holandii

Serial dokumentalny nie pozostawia wątpliwości o tym, że Doda i Iza planowały wspólne życie. W serialu artystka zdradziła, że rozważały ślub w Holandii - kraju, w którym zawieranie związków jednopłciowych jest możliwe. Szczerość tych wyznań, nieznane dotąd szczegóły relacji i archiwalne fotografie wywołały prawdziwą sensację w sieci i mediach. Doda nie ucieka od przeszłości, ukazując swoje uczucia i decyzje bez żadnych filtrów. To właśnie te szczere wyznania stały się istotnym elementem produkcji.

Doda podkreśliła w dokumencie, jak bardzo zaangażowana była w związek z Izą. Zakochana dojeżdżała z Warszawy do Szczecina, gdzie Iza studiowała na Wyższej Szkole Akademii Morskiej. Ta odległość nie stanowiła dla niej przeszkody. Wręcz przeciwnie. Był to dla niej prawdziwy dowód siły uczucia i determinacji, z jaką walczyła o swoją pierwszą poważną miłość.

Doda z Izą na dokumencie "DODA", fot. screen amazon prime video serial DODA

