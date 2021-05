Doda popłakała się na Instagramie. To wszystko przez pewną wiadomość 

Małgorzata Rozenek to jedna z najbardziej aktywnych gwiazd w mediach społecznościowych, a jej konto na Instagramie obserwuje niemal półtora miliona internautów. Ostatnio mieli okazję dowiedzieć się o debiucie aktorskim Małgorzaty Rozenek . Jednak jej najnowszy post nie ma nic wspólnego z filmem Patryka Vegi. Gwiazda, którą widzowie i internauci pokochali za wyjątkowe poczucie humoru, dystans i osobowość, podzieliła się z fanami tym, jak spędziła niedzielę. Jak się okazuje, dla całej rodziny był to bardzo ważny czas - Rozenek przeżyła chwile, na które czekała od wielu tygodni. Fani nie kryją zachwytu i od razu zwrócili uwagę na jedną rzecz. Zobacz też: Małgorzata Rozenek pokazała się w nowej fryzurze! Zainspirowała się... Anną Lewandowską? Małgorzata Rozenek przeżywa piękne chwile z rodziną W październiku Radosław Majdan w wyniku zakażenia koronawirusem trafił do szpitala. Choć dziś cała rodzina czuje się świetnie, Małgorzata Rozenek ciężko wspomina tamten czas. Długi to był tydzień. Długi i smutny, ale dla nas, najgorsze już minęło. Teraz, kiedy od przykrych zdarzeń minęło już wystarczająco dużo dni, Małgorzata Rozenek w końcu mogła zrobić rzecz, na którą czekała od wielu tygodni. W niedzielę gwiazda wraz z mężem i synkami wybrała się do swoich rodziców, którzy - jak się okazuje - również przechodzili koronawirusa. Był to pierwszy raz od dłuższego czasu, kiedy cała rodzina mogła spotkać się w komplecie. Jedziemy do rodziców. Po raz pierwszy się z nimi zobaczymy od czasu COVIDu, i naszego i rodziców. Więc to będzie takie ozdrowieńców party. Kiedy w mediach społecznościowych gwiazdy pojawiły się zdjęcia i nagrania z rodzinnego spaceru, fani nie mogli wyjść z zachwytu. Wiele...