To już finał głośnej sprawy, którą Doda wytoczyła chirurgowi Andrzejowi Sankowskiemu! Kilka lat temu lekarz w programie "Na językach" w TVN patrząc na zdjęcie artystki mówił głośno, co według niego zmieniła w swoim wyglądzie. Andrzej Sankowski twierdził wówczas, że Doda zoperowała sobie m.in. nos. Piosenkarka powiedziała dość i wytoczyła lekarzowi proces. Teraz sąd ogłosił wyrok w sprawie Dody!

Doda od samego początku zapewniała, że Andrzej Sankowski w programie "Na językach" mówił nieprawdę. Artystka mówiła, że nie miała m.in. operacji plastycznej nosa i postanowiła udowodnić to w sądzie. Jak informuje "Super Express" Doda zgodziła się na prześwietlenie swojej twarzy, a specjaliści dokładnie analizowali skórę gwiazdy sprawdzając, czy nie ma blizn po ewentualnych operacjach.

Według decyzji sądu Andrzej Sankowski ma przeprosić Dodę i wypłacić jej 25 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Dodatkowo chirurg ma wypłacić kolejne 25 tysięcy złotych za swoją obraźliwą wypowiedź o Dodzie w jednej z gazet.

Teraz Doda wygrała w sądzie, a chirurg musi przeprosić za swoje słowa. Jak komentuje to Doda? Oto komentarz, którego udzieliła dla Party.pl:

Czułam się jak zwierzę. To straszne, że osoba popularna musi walczyć w ten sposób o prawdę ale było to najlepsze wyjście. Choć dla każdego człowieka, tym bardziej kobiety upokarzające, to sama je zaproponowałam🤷‍♀️ Zrobiłam to też dla moich fanek, które poddawały się operacjom plastycznym twarzy i kroiły się dlatego, że ceniony chirurg publicznie skłamał. Mam nadzieje, że już nie dadzą się zwieść - powiedziała nam artystka.