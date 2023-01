Doda i Dariusz Pachut nie szczędzą sobie czułości na najnowszych zdjęciach. Zakochani spędzają urlop w Wietnamie i co chwila dzielą się z fanami relacjami ze swoich kolejnych eskapad. Choć Dorota Rabczewska zarzekała się, że kolejnego związku nie będzie wystawiać na pokaz, to jednak w ostatnich dniach w mediach społecznościowych gwiazdy i jej ukochanego pełno jest relacji dokumentujących ich wspólnie spędzony czas. Teraz Dariusz Pachut pokazał uroczą fotkę, na której Doda kradnie mu całusa. Wygląda na to, że robi się coraz poważniej! Doda i Dariusz Pachut całują się na nowym zdjęciu: "Wreszcie Doda ma prawdziwego faceta" Dariusz Pachut podzielił się w sieci obszerną relacją z niedawnej nocnej wyprawy z Dodą . Zakochani udali się w poszukiwaniu nowych wrażeń kulinarnych i z zainteresowaniem dotykali i smakowali nawet najdziwniej wyglądające owoce, dary morza, a także nietypowe desery. Chętnie wymieniali się kosztowanymi przez siebie specjałami, wzajemnie dyskutując o tym, co im smakuje, a co nie. Od razu widać, że łączy ich zamiłowanie do odkrywanie nowych rzeczy i ciekawość świata. Tuż przed nocną eskapadą Dariusz Pachut pokazał nowe, urocze zdjęcie, na którym Doda kradnie mu buziaka. Do fotki sportowiec dodał zabawny komentarz i żartuje, że jadą szukać guza. Zobacz także: Doda zakochała się po finale swojego show: "Program nie polegał na tym, by znaleźć mi męża" Nie tylko po zdjęciach Dody i Dariusza Pachuta można wnosić, że ich relacja jest coraz poważniejsza. W swoim najnowszym poście ukochany piosenkarki w czułych słowach mówi o ich relacji. Jego słowa można rozumieć wprost: bycie z Dodą jest tym, co daje mu chęć do życia. Czy można dobitniej wyrazić swoją miłość? - Nie pytaj o to, czego świat potrzebuje. Pytaj o to, co sprawia, że chce Ci się żyć i właśnie tym...