Doda pochwaliła się figurą na lato! Fani: "Lewa może się chować"

Doda nie przestaje zaskakiwać swoich fanów. Ostatnie miesiące dla piosenkarki są pełne zmian. Po głośnym rozstaniu z Emilem Stępniem wokalistka zapowiedziała na początku tego roku, że zamierza wrócić do swojego panieńskiego nazwiska. Niedawno piosenkarka udzieliła wywiadu, w którym ujawniła, że nie jest to jedyna zmiana. Artystka zdradziła, że zmieniła również imię. Kiedy poznamy jej nową tożsamość? Doda z nowym imieniem. "Jest to zamknięcie tych 20 lat" Dopiero co Doda pokazała się w seksownej bieliźnie zapowiadając wielką niespodziankę. Teraz w rozmowie z "Super Expressem" piosenkarka przyznała, że w trakcie zmieniania dowodu nie tylko wróciła do panieńskiego nazwiska, ale przybrała też nowe imię. Wokalistka zdradziła, że fani poznają je przy okazji premiery jej najnowszej płyty. W ten sposób gwiazda chce zamknąć pewien etap w życiu. Zobacz także: Katarzyna Cichopek przeszła spektakularną metamorfozę. Tłumaczy, jak schudła! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez LovelyTornadoOfChaos&Rainbows (@dodaqueen) - Moja płyta będzie nosiła moje nowe imię, które przybrałam, zmieniając dowód. Jest to zamknięcie tych 20 lat i początek czegoś zupełnie innego - powiedziała Doda na łamach "Super Expressu". Udzielając wywiadu, Doda zaznaczyła, że chce rozpocząć nowy rozdział i przestać wracać do przeszłości. Zasugerowała też, że czuje się zmęczona psychicznie swoją twórczością. Wygląda na to, że to będzie prawdziwy rok zmian w życiu artystki. - Ja już nie chcę wracać do tego, co...