Doda rozbierze się i odtworzy kultową sesję w szczytnym celu! "Pokaże coś bardzo ekscytującego"

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z mężem i wyznała, że zdecydowali się na zaskakujące przedsięwzięcie, którego ona sama się obawia. Wszystko po to, aby pomóc chorej dziewczynce! Amelka potrzebuje leku, który kosztuje fortunę, a jej czas na skuteczne leczenie jest coraz krótszy. Teraz Anna i Grzegorz Bardowscy postanowili przejechać 425 kilometrów quadem, aby pomóc w zebraniu pieniędzy na leczenie chorej na SMA Amelki. To wielki gest! Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" znów angażuje wszystkie siły, aby pomóc chorej na SMA Amelce! Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" po udziale w programie znalazła nie tylko miłość, ale i ogromną popularność, którą teraz wykorzystuje, aby pomóc uratować życie dziecka. Rolniczka i jej mąż po raz kolejny wsparli Amelkę, chorą na SMA . Leczenie dziewczynki kosztuje fortunę i rodzice dziecka robią wszystko, aby na czas zebrać kwotę potrzebną na zakup leku, a zaangażowanie znanych osób to nieoceniona pomoc. Teraz Anna Bardowska, którą poruszyły losy dziewczynki zdecydowała się z Grzegorzem pojechać quadem do Mielna właśnie po to, aby zebrać pieniądze dla chorego dziecka: Już za tydzień będziemy w drodze- jedziemy Quadem do Mielna🌊. 454 km w jedną stronę - szaleństwo, ale to wszystko aby zebrać jak najwięcej pieniążków dla @amelka_kontra_sma . - napisała na Instagramie Anna Bardowska i dodaje: Boję się, ale zrobimy to💪💪💪. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska apeluje o pomoc dla chorego dziecka. Co się stało? Internauci są pod wrażeniem akcji, w której udział wzięli Anna i Grzegorz Bardowscy. Para w komentarzach otrzymała mnóstwo słów...