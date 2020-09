Doda rozebrała się w publicznej siłowni za milion złotych! Pokazała gorące nagranie 

Doda postanowiła zaangażować się w zbiórkę charytatywną na leczenie 18-letniej Julii Kuczały, która walczy z nowotworem złośliwym mózgu. Jedyną szansą na wyzdrowienie jest nowoczesne leczenie zakładające serię przeszczepów szpiku. Zdrowie nastolatki zostało wycenione na ponad 8 milionów złotych. Doda, znana z tego, że nie przechodzi obojętnie obok potrzebujących, postanowiła i tym razem zaangażować się w zbiórkę. Zmotywowała swoich fanów, że jeżeli uda im się wpłacić milion złotych na zbiórkę Julii, ona odbędzie seksowny trening na publicznej siłowni.

Wysmaruje się cała oliwką, założę najbardziej kuse szorty jakie tylko mam - zapowiadała.

Kolejny milion pojawił się na koncie dziewczyny w kilka dni, a Doda dotrzymała słowa. Sami zobaczcie.

Doda ćwiczy na publicznej siłowni. O co chodzi?

Hajsu potrzeba dużo, ale ja nie jestem pazerna. Jeżeli dobijemy do kolejnego miliona, to ja osobiście wysmaruje się cała oliwką, założę najbardziej kuse szorty jakie tylko mam, pójdę do publicznej siłowni i na oczach wszystkich zrobię najbardziej seksowny trening, bez przypału i umieszczę go tutaj. Zapraszam, hajsu nie szczędźcie. - powiedziała Doda

Długo nie trzeba było czekać. Kolejny milion złotych na koncie Julii pojawił się błyskawicznie. Doda dotrzymała słowa i wczoraj udała się na obiecany trening na siłowni. Koniecznie musicie zobaczyć jej gorące nagranie!

Jeżeli chcecie wspomóc zbiórkę na leczenie Julii, która walczy z nowotworem złośliwym mózgu możecie to zrobić TUTAJ. Nastolatce brakuje jeszcze ok. 1,7 miliona złotych.

