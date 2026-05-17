Takiego finału koncertu Maty na Narodowym nikt się nie spodziewał. Finał #MATA2040 od początku zapowiadał się jak wielkie, dopięte na ostatni guzik show, ale ten moment, kiedy na płycie PGE Narodowego pojawiły się Doda i Fagata wywołał prawdziwy szok. Duet dwóch artystek z różnych muzycznych światów okazał się jednym z najmocniejszych punktów wieczoru i błyskawicznie przebił się poza stadion. A te stylizacje wywołały ogromne emocje!

Doda i Fagata na Narodowym z dissem na byłych

Występ Dody i Fagaty na koncercie #MATA2040 miał charakter premierowy, a one ku zaskoczeniu widzów pojawiły się na scenie i wykonały wspólny utwór przy tak dużej widowni. To, co działo się pod sceną, szybko przeniosło się do internetu, a krótkie nagrania zaczęły krążyć w mediach społecznościowych, napędzając dyskusję o samym numerze, energii występu i o tym, jak mocno takie niespodzianki potrafią zmienić temperaturę koncertu.

Najwięcej emocji wzbudził kierunek, w którym poszedł numer. To diss wymierzony w byłych partnerów. W utworze postawiono na ostre, bezkompromisowe słowa na tyle dosadne, że to właśnie one stały się paliwem dla internetowych komentarzy.

Odważna stylizacja Dody na koncercie Maty

Równie głośno było o scenicznej stylizacji Dody. Wokalistka postawiła na bardzo śmiałą, skąpą kreację, która przyciągała wzrok, ale jednocześnie była spójna z charakterem występu, czyli pewnym siebie, dynamicznym i naprawdę odważnym. Z kolei wśród nawiązań w tekście pojawiły się naprawde mocne wątki głośnych wydarzeń i rozstań:

Gdy na Zanzibarze bujasz się ze starą babą, tak bardzo lubisz survival, rozstawię ci w sądzie namiot. Odkąd cię rzuciłam, straciłeś swoją tożsamość. Chociaż tak jak sobie myślę, to coś nigdy jej nie miało. Show-biznes to rura, właśnie to cię wydymało.

