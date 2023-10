Jesienią na antenie Polsatu zobaczymy nowe show z udziałem Dody - "Doda. Dream Show", w którym będziemy mogli oglądać, jak wokalistka szykuje się do wielkiej trasy koncertowej.

Zobaczcie zdjęcia z planu jesiennego spotu Polsatu.

Fani Dody nie mogą doczekać się nadchodzącej jesieni - wówczas na antenie Polsatu pojawi się 8-odcinkowy "Doda. Dream Show" czyli format typu doku-reality poświęcony codziennemu życiu gwiazdy podczas organizacji koncertu muzycznego - czytamy w komunikacie prasowym stacji. Kamery będą towarzyszyć wokalistce aż przez cztery miesiące, zobaczymy więc m.in. jak Doda godzi życie zawodowe z tym prywatnym i jak radzi sobie ze wszelkimi problemami:

Zdjęcia do show ruszą jeszcze w czerwcu i potrwają do września. Zwieńczeniem produkcji będzie seria ekskluzywnych koncertów, na które bilety będą dostępne w otwartej sprzedaży. Zdjęcia z udziałem Dody i osób z jej otoczenia będą realizowane miedzy innymi w jej domu, w sali treningowej, tanecznej, w studiu, w hali, gdzie odbędzie się koncert. Zobaczymy jak wiele pracy artystka wkłada w przygotowania do swoich występów i… jak wiele kosztuje to ją samą i jej najbliższych. Na kogo może liczyć gdy nie wszystko idzie tak, jak powinno? Jak udaje jej się łączyć miłość z pracą, której poświęca większość czasu? - informuje Polsat.