Pierwszy raz Dody w telewizji? Na pewno nie w "Barze". Okazuje się, że gwiazda swój debiut na małym ekranie zaliczyła już w wieku 9 lat, podczas gali Wojewódzkiego Domu Kultury w Ciechanowie. Następnie Doda udzieliła już poważnego wywiadu w Polsacie, w wieku około... 10 lat. Bardzo się wtedy sobie podobała, do tego stopnia, że... "gwałciłam replay" - jak mówi.

