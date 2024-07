Niedawno plotkowano o kryzysie w związku Dody i Emila Haidara. Na jaw wychodziły nowe fakty z życia ukochanego. Najpierw okazało się, że Emil ma dwie nastoletnie córki, a potem, że chodzi na spotkania grupy AA. To wszystko miało spowodować, że zakochani myśleli o rozstaniu... Czy to jednak prawda? W środę byli na romantycznej randce w kinie, co zdaje się przecinać te domysły. W czwartek w rozmowie z Party.pl Dorota Rabczewska wyznała, jaka jest prawda:

Jest wszystko ok. Mogę dementować coś, co dotyczy mnie. Wszystko, co dotyczy jego, pozostawiam jego woli. Nie mogę się wypowiadać za swojego narzeczonego.

