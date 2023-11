Doda w najnowszym wywiadzie dla magazynu "Gala" przyznała, że w tej chwili nie może odpowiedzieć na pytanie, czy kiedyś zostanie mamą. Dlaczego?

Łatwiej byłoby mi odpowiedzieć na to pytanie za parę lat, kiedy już się nacieszę małżeństwem i kiedy do mnie dotrze to, że nie zostanę sama - przyznała w rozmowie z magazynem. (...) za parę lat bezpiecznie osiądę w porcie. Poczuję, to co inne dziewczyny: że po prostu mam normalnego męża, który niczego przede mną nie ukrył, że mam dokąd wracać po koncertach, że zawsze po kłótni wychodzi słońce i nie musi się ona kończyć rozstaniem, do tego publicznym.