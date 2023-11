1 z 4

Grzegorz Hyży, Margaret, Beata Kozidrak, Maryla Rodowicz, Magda Bereda, Cleo, Katarzyna Nosowska, a także MaRina! Żona Wojciecha Szczęsnego właśnie przyłączyła się do wspaniałej akcji, mianowicie "Artyści przeciw nienawiści". Gwiazda wspólnie z kolegami z branży pragnie zaśpiewać na wielkiej scenie nawołując do zaprzestania hejtu. 29-latka okropnej krytyki doświadcza od wielu lat, dlatego wie, jak bardzo jest to ważne. Co ciekawe, wielkie wydarzenie zorganizowała Doda, która również od wielu lat walczy z hejtem w sieci. Impulsem były dla niej tragiczne wydarzenia podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, śmierć prezydenta miasta Gdańsk, Pawła Adamowicza. Koniecznie zobaczcie na kolejnej stronie w jaki sposób MaRina przyłączyła się do wydarzenie! To wideo z pewnością zapamiętamy na długo.

