Doda w wielu wywiadach była pytana o dzieci! Teraz, po ślubie z Emilem Stępniem, na pewno nie raz jeszcze będzie musiała opowiadać o tym, czy chce zostać mamą czy jednak nie. My zaspokoimy Waszą ciekawość już teraz, przypominając, co piosenkarka mówiła o macierzyństwie w ostatnich wywiadach.

Doda nigdy nie chciała mieć dzieci - taka deklaracja z jej ust padała wielokrotnie. W 2016 roku w rozmowie z Galą.pl przekonywała, że żeby mieć potomstwo, musi znaleźć odpowiedniego partnera. Dodatkowo - musiałaby poświęcić się maleństwu w 100%, a w jej zawodzie mogłoby to być niemożliwe:

Z żadnym z moich partnerów nie chciałam mieć dzieci. To były bardzo zwariowane związki. I żadne, które zapewniłyby stabilne i normalne środowisko dla trzeciego człowieka. To musi być dwójka odpowiedzialnych ludzi, która jest na to gotowa. Ja jestem odpowiedzialna za siebie na pewno. Nie chcę mieć dzieci, ponieważ uważam, że unieszczęśliwiłabym tę osobę. Życie, które bym mu zaserwowała, nie byłoby odpowiednie. Dzieci powinny mieć osoby, które są w stanie oddać się w pełni, 24 godziny godziny temu dziecku. To nie jest zabawka, to nie jest szczeniak, to nie jest chimera na chwilę. To jest ciężka praca matki na cały etat. Do końca życia. Ja jako artystka nie byłabym w stanie tego zrobić - wyznała szczerze Doda.

Dodą o dzieci pytała niedawno również Hanna Lis w programie "Między słowami". Nic się nie zmieniło - gwiazda zostawała przy swoim - żadnych dzieci! Przy okazji wymieniła kilka powodów, skąd taka decyzja:

Nie, nigdy nie chciałam. Co najmniej 5 racjonalnych powodów Ci podam. Po pierwsze dlatego, że moje doświadczenie z mężczyznami wiąże się z tym, że rozstania są z wielkim hukiem, dochodzę do siebie długo, a potem jeszcze książki są na mój temat pisane przez byłego męża czy narzeczonego, to jest słabe. Nie chciałabym żeby moje dzieci czytały, co tatuś napisał. Po drugie - musiałabym wyprowadzić się z Polski. Nie chciałabym tu ich wychowywać, nie zrobiłabym im tego. Mi się serce łamie jak ktokolwiek obraża moją matkę, która nie jest osobą publiczną, która mieszka w Ciechanowie, która nie jest niczemu winna, że ma córkę Dodę. Jakbym miała swoje dzieci, to musiałabym wszystkich zadrapać. Stara, ja bym z sądu nie wyszła nigdy. Po trzecie moim zdaniem mój charakter na to nie pozwala. Nie podchodzę jak do projektu, tylko jestem bardzo odpowiedzialną osobą i jakbym już się podjęła tego wyzwania, to jest to angaż na całe życie, i 24 godziny. Nie wytrzymałbym nerwowo, nie umiałabym zatrudnić nianiek, nie umiałabym przestrzeni dać tym dzieciom: a spoko, wróć o 12. Ja bym czekała pod tą prywatką. Dużo rzeczy widziałam, za dużo się naoglądałam. - mówiła Doda.