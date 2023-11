Doda, po tragicznych wydarzeniach z Gdańska, zaapelowała do artystów polskiej sceny:

Nagrywam tę wiadomość zmotywowana tym, co piszą do mnie fani. Kiedy odsłuchałam swoją piosenkę "Znak pokoju", zrozumiałam, że napisałam ją 15 lat temu i przez 15 lat nic się nie zmieniło. Mam prośbę do wszystkich muzyków, może zrobimy coś razem w duchu tego utworu? Przekażmy sobie znak pokoju, zjednoczmy ludzi pod sceną. Zróbmy koncert, ale nie tak, że telewizja nas wynajmuje na wykon - zróbmy coś od siebie sami. Niech każdy artysta opowie, jak przeżywa hejt na własnej skórze. Możemy tym pomóc swoim fanom i zrobić kawał dobrej roboty - mówiła.