Jeśli słuchacie jakiegokolwiek radia w Polsce (ZET, RMF FM czy ESKI) to jest duża szansa, że doskonale znacie fragment utworu "Ne Rozumiju", a dokładnie początek refrenu: "A jak polecę w dół Ty mnie miła ratuj, Ty mnie miła ratuj, Ty mnie miła ratuj". Kto jest jego twórcą? Poznajcie bliżej niejakiego Dariusza Szlagora, znanego jako Vix.N!

Kilka dni temu numerem jeden na liście przebojów Radia RMF FM znalazł się utwór "Ne Rozumiju" wokalisty, rapera i producenta muzycznego działającego pod pseudonimem Vix.N.

Co to jest za numer! Przy takich klimatycznych dźwiękach, to można wchodzić w wieczór! ???? Gratulujemy!

Piosenka cieszy się wielką popularnością, a na samym YouTubie ma już ponad 23 miliony wyświetleń. Cieszy się dużą sympatią słuchaczy, choć są i tacy, których irytuje:

Sam artysta jest niezwykle wdzięczny i szczęśliwy z sukcesu, ponieważ w ogóle się go nie spodziewał:

Jeszcze trzy miesiące temu jeśli ktoś by mi powiedział że mój numer będzie grany w największym radiu w kraju na dziennej rotacji i dojdzie tak wysoko na jego liście przebojów to bym śmiechnął i to na głos. NIE-SĄ-MO-WITE jak ten rok się zaczął. Platynowa płyta za Ne Rozumiju, album zbliża się do złota, a to wszystko niezależnie i bez ani jednego featu na płycie. W ciągu najbliższych dni podzielę się z Wami datami koncertów których w tym roku zagramy sporo, ja już to wiem, a z Wami podzielę się pełną listą lada dzień

napisał niedawno na Instagramie