3 z 4

Wiesz już, jak ten koncert ma wyglądać?

– Chciałabym, żeby nie był smutny, ale wzruszający i pokrzepiający. Wyobraź sobie, że Bayer Full śpiewa „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”, a Kasia Nosowska „Moja i twoja nadzieja”. Już mam ciarki! Chcę, by nasi fani mieli poczucie, że jesteśmy tu dla nich, razem, niezależnie od wyznania, przekonań i poglądów politycznych.

Dlatego nie chcesz, by koncert pokazano w jednej stacji telewizyjnej?

– To jest bardzo ważne! Albo będą go pokazywać na swoich antenach wszystkie stacje, albo żadna. To musi być idea apolityczna, za którą staną tylko artyści ze swoją muzyką. Oczywiście mam świadomość, że potrzebujemy do tego przedsięwzięcia pieniędzy, a więc i sponsorów, którzy pomogą nam „spiąć budżet”. Nie jestem typem romantycznej idealistki.

Patrzę właśnie na twój notatnik. Zapiski wyglądają nie jak u artystki, tylko jak u księgowej.

– (śmiech) Umiem liczyć, zawsze byłam dobra z matematyki, a po mamie, urzędniczce, odziedziczyłam jeszcze skrupulatność. Wiem, że potrzebujemy pieniędzy, i to niemałych, by zorganizować tak wielki koncert. Spraw do załatwienia jest jeszcze sporo, trzeba pomyśleć o ochronie, służbach porządkowych, zorganizować transport, hotele, technikę.

Kto cię dziś wspiera?

– Przede wszystkim to nie jest „koncert Dody i artystów”. Idea jest taka, że robimy to razem. W organizacji bardzo pomagają mi Grzegorz Hyży i jego żona Agnieszka, z kolei Patricia Kazadi obdzwoniła od razu artystów, a Dawid Kwiatkowski zaangażował się w promocję. Dużo osób chce nam pomóc, zgłosili się już ludzie, którzy zajmują się sceną, wizualizacjami i organizacją wielkich festiwali i chcą się w to włączyć za darmo. Bez ich pomocy to przedsięwzięcie kosztowałby nas dwa razy więcej. Ale najwięcej wsparcia dają mi słowa od ludzi, którzy chcą być pod sceną. Wczoraj wracałam z Gdańska i w pociągu podeszła do mnie dziewczyna, która powiedziała zwyczajnie, że ona i jej przyjaciele czekają na ten koncert.

Zobacz: "Artyści przeciw nienawiści" to nie "koncert Dody"! Czy Chylińska i Górniak zmienią zdanie?