Ponad miesiąc temu informowaliśmy, że Doda zdobyła Złotą Płytę za sprzedaż jej najnowszego albumu. Okazuje się jednak, że radość piosenkarki, która pochwaliła się sukcesem na Facebooku była przedwczesna…

Przypomnijmy, że krążek artysty, który sprzedał się w ilości ponad 15 tysięcy egzemplarzy otrzymuje status Złotej Płyty od Związku Producentów Audio Video. Wydawca powinien jednak wcześniej złożyć wniosek do ZPAV o wpisanie albumu na jego listę...

Jednak według tygodnika „Świat i Ludzie” wydawca płyty Dody nie złożył takiego wniosku, przez co nie ma jej na liście ZPAV!

- Oznacza to, że albo wniosek o przyznanie takiego tytułu nie został dotychczas złożony, albo złożono go i nie był jeszcze rozpatrzony- informuje pracownik ZPAV.

Ta informacja z pewnością popsuje humor „Królowej”, która właśnie wypoczywa na Fuertaventurze!

