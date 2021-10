Doda błyszczy na gali! Znów było bardzo odważnie

Na tegorocznej gali Plejady Paulina Sykut otrzymała statuetkę dla Gwiazdy Stylu ! Nagroda zobowiązuje - na gali prezenterka pokazała klasę! Gwiazda wystąpiła w długiej, czarnej kreacji na jedno ramię. Znacznie więcej działo się z tyłu - w talii sukienka ozdobiona była bardzo dużą kokardą, której wstążki ciągnęły się po podłodze. Kreacja to projekt polskiej marki Just Paul . (zobacz: Dziewczęca Paulina Sykut-Jeżyna postawiła na polskie marki. Nie uwierzycie, ile kosztuje jej sukienka! ) Do eleganckiej sukni Paulina Sykut dobrała równie szykowne dodatki: czarną kopertówkę Kotur oraz biżuterię La Marqueuse . Gwiazdorski look uzupełniła czerwona szminka i fryzura w stylu Hollywood. Jak oceniacie stylizację prezenterki? Godna Gwiazdy Stylu? :) Zobacz: Paulina Sykut w pięknej kreacji w "Tańcu z Gwiazdami", ale naszą uwagę zwrócił... jej biust! Paulina Sykut na gali Gwiazdy Plejady Gwiazda wybrała luksusowe dodatki: torebkę Kotur i biżuterię La Marqueuse Suknia Pauliny to projekt polskiej marki Just Paul Kreacja została ozdobiona dużą kokardą! Paulina na Instagramie pochwaliła się statuetką dla Gwiazdy Stylu Plejady Torebka Kotur, 2155 zł