Zamyślona Doda wychodzi z prób do "Tańca z Gwiazdami". W trakcie pochwaliła się sporym sukcesem!

Księżna Kate jest zazdrosna o Meghan Markle! Tak przynajmniej twierdzą zagraniczne media, które informują, że żonie księcia Williama zaczyna przeszkadzać ogromna popularność księżnej Sussex. Do tej pory to właśnie Kate była największą "gwiazdą" w królewskiej rodzinie, jednak od kilku tygodni wszyscy skupieni są na pięknej żonie księcia Harry'ego. Niestety, wszystko wskazuje na to, że Meghan Markle przyćmiła księżną Kate, a taki obrót spraw zaczyna przeszkadzać żonie Williama... Meghan Markle na liście najbardziej wpływowych kobiet według magazynu "Vogue"! Do tej pory wydawało się, że księżną Kate i Meghan Markle łączą bardzo dobre relacje, jednak według ostatnich doniesień, Kate coraz częściej jest zazdrosna o żonę księcia Harry'ego. Punktem zapalnym był ponoć fakt, że to właśnie Meghan Markle a nie Kate znalazła się na liście najbardziej wpływowych kobiet według magazynu "Vogue"! Jako dwurasowa feministka z Ameryki ma niebywały wpływ na kształtowanie i tworzenie nowej tożsamości monarchii XXI wieku - magazyn motywował swój wybór. Księżna Kate rzeczywiście ma powody do zazdrości? Myślicie, że Meghan Markle przyćmi żonę księcia Williama? Zobacz także: SUKNIA ŚLUBNA MEGHAN MARKLE TO PLAGIAT? TAK TWIERDZI ULUBIONA PROJEKTANTKA KSIĘŻNEJ KATE Księżna Kate jest zazdrosna o Meghan Markle. Żona księcia Harry'ego przebije popularnością samą Kate?