Doda na spacerze z przyjacielem Mateuszem Motyczyńskim

Doda przyłapana na spotkaniu z mężczyzną! Artystka została sfotografowana, podczas spaceru z przyjacielem Matuszem Motyczyńskim. Na co dzień pracuje jako dyrektor generalny marki Be My Lilou, a z Dodą zna się od dawna. Nie wiadomo jednak, czy łączy ich przyjaźń, biznes, a może coś innego? ;) Jednak jedno jest pewne, Doda wyglądała świetnie! Gwiazda postawiła na bardzo modny w tym sezonie look w stylu boho. Doda miała na sobie czarną, asymetryczną sukienkę maksi. Kreacja pięknie wyeksponowała ponętny biust diwy, a przy okazji zdradziła... brak stanika! Do czarnej sukienki, Doda dobrała brązowe sandałki z frędzelkami i torebkę w tym samym kolorze. Stylizację dopełnił kapelusz, okulary przeciwsłoneczne i... uśmiech! Widać, że piosenkarka świetnie bawiła się w towarzystkie swojego znajomego. Zobaczcie zdjęcia!

