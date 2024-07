Ostatnio Doda coraz częściej pojawia się na salonach w towarzystwie przystojnego bruneta. Internauci i jej fani zastanawiają się, czy przypadkiem gwiazda nie znalazła nowej miłości. W końcu Rabczewska o życiu prywatnym mówi niewiele, a w połowie ubiegłego roku sporo plotkowało się na temat jej nowego tajemniczego związku. Przypomnijmy: Doda ma nowego faceta!

Niestety nie ucieszymy tych, którzy kibicowali Rabczewskiej w relacji z towarzyszem imprez. Mężczyzna który pozował z Dodą to Mateusz Motyczyński. Na co dzień pracuje jako dyrektor generalny marki Be My Lilou, która cieszy się sporym zainteresowaniem wśród wielu gwiazd. Na salonach pojawia się od dawna, i podobnie jak Doda, często jest zapraszany przez organizatorów na wszelkie branżowe bankiety.

Co więcej, Motyczyński jest przyszywanym kuzynem Dody, stąd dość bliska relacja łącząca obie strony. Kilka dni temu biznesmen dodał nawet zdjęcie z restauracji Magdy Gessler, na którym pozował ze sławną kuzynką. Od razu skomentowała je Doda wyprowadzając niedoinformowanych z błędu.

Szkoda, bo byłaby z nich naprawdę ładna para.

