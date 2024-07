Doda wspiera WOŚP, a jej zaangażowanie docenił sam Jurek Owsiak podczas oficjalnej konferencji akcji. W tym roku gwiazda zagrała koncert w Częstochowie. Na tę okazję wybrała się do butiku Agnieszki Maciejak, która przygotowała dla niej seksowną czarną sukienkę z falbankami.

Doda w tym roku wzięła udział w sesji do specjalnego kalendarza WOŚP. Ponadto, na aukcję wystawiła odcisk dłoni z autografem!

Artystka zagrała również koncert w Częstochowie. Nie mogło zabraknąć seksownej kreacji i idealnego makijażu. My jesteśmy zachwyceni jej stylizacją, ale przede wszystkim - wielkim sercem!

Podoba się Wam Doda w takiej wersji?

Doda wspiera WOŚP

Doda na WOŚP

Doda - aukcje WOŚP

Kochani, do wielu lat wspieram akcję Jurka Owsiaka. W tym roku wzięłam udział w sesji do kalendarza WOŚP na 2016 rok...

Posted by Doda on 10 stycznia 2016