Emil Stępień odczytał słowa napisane przez Dodę:

„Jan Paweł II powiedział: na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć cywilizacją miłości. Możecie powiedzieć, że pomaganie to obowiązek osób znanych. Nie zgadzam się. To obowiązek każdego z nas. Możecie powiedzieć, że osobom publicznym łatwiej to robić. Nic bardziej mylnego. Nadeszły czasy kiedy każdy dobry gest jest zasypany lawiną poddekstow i złych intencji. Ludzie krytykując artystów za branie udziału w akcjach charytatywnych myślą, że zrobią im źle pisząc, że to tylko ocieplanie wizerunku. Prawda jest jednak taka, że finalnie najwięcej złego robią temu komu gwiazda mogłaby pomóc. Być może zaszczuta hejtem nie będzie chciała po raz kolejny tego zrobić. Niewiele osób popularnych nie przejmuje się opinią na swój temat jak ja i robi to co czuje bez względu na wszystko. Choć w głębi duszy przyznam, że po ludzku bywa mi czasem przykro, to bardziej boję się, że gwiazdy mające wielki zasięg, obrażane za to że chciały dobrze, już tego więcej nie zrobią. Dlatego skoro pomaganie to obowiązek każdego z nas, to najważniejsze jest żebyśmy się wszyscy w tym wspierali i dopingowali na wzajem! Wówczas WSZYSCY będziemy laureatami największej z nagród - uśmiechu potrzebującego serca! ❤️”