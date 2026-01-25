Doda to jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci w polskim show-biznesie. Gwiazda niedawno odwiedziła Sejm, biorąc udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zwierząt. Mimo intensywnego czasu nie zapomniała jednak o rocznicy zabiegu usunięcia czerniaka złośliwego. Takiej okazji nie mogła świętować sama, dlatego wybrała się do lekarza, któremu zawdzięcza powrót do zdrowia. Przy tej okazji Doda zaapelowała również do swoich odbiorców.

Doda świętowała rocznicę z doktorem! Był tort i zdmuchnięcie świeczki

Doda nie po raz pierwszy angażuje się w sprawy ważne społecznie. Gwiazda znana jest z otwartego wyrażania swoich opinii na różnorodne tematy. Obecnie rozpoczęła walkę o prawa zwierząt i nie zamierza łatwo odpuścić.

Mimo intensywnych działań znalazła jednak czas, by przekazać fanom ważną informację na temat swojego zdrowia. Chodzi o wczesne wykrycie czerniaka złośliwego, dzięki czemu nowotwór skóry nie zdążył się rozwinąć. Od roku piosenkarka cieszy się dobrym zdrowiem i nie kryje wdzięczności wobec lekarza – chirurga onkologicznego, który przeprowadził ratujący jej zdrowie zabieg.

Doda podkreśla również, że ta rocznica dotyczy nie tylko pozbycia się czerniaka, ale także momentu poznania lekarza, któremu tak wiele zawdzięcza.

Prawie bym zapomniała przez tą zawieruchę ,którą rozpętałam ALE DZIŚ obchodzę niezwykle ważną ROCZNICĘ ! Dokładnie Rok temu, zupełnie nieświadomie poszłam się zbadać,kilka tyg później zostałam zdiagnozowana… I WŁAŚNIE OBCHODZIMY ROCZNICĘ kiedy pozbyłam się CZERNIAKA złośliwego. Poznajcie proszę doktora,który mi w tym pomógł. napisała na Instagramie.

Doda wspomniała również o historii swojej choroby. Zaznaczyła, że wszystko zaczęło się od zwykłej, kontrolnej wizyty u dermatologa.

Dokładnie rok temu poszłam sobie do doktor dermatolog, zleciła ona mi profilaktycznie pieprzyk, który wydawał się jej podejrzany. No i okazało się, że jest to czerniak złośliwy. Chwilę później trafiłam właśnie do doktora, który na tej sali zabiegowej pozbawił mnie tego czerniaka opowiedziała Doda w nagraniu.

Doda zaapelowała do fanów. Ważny komunikat

Podczas świętowania tak ważnej rocznicy w swoim życiu, Doda zwróciła się również do obserwatorów. W nagraniu zachęciła wszystkich do wykonywania profilaktycznych badań, które mogą uratować życie. Jak podkreślił lekarz, wczesne wykrycie nowotworu skóry świadczy przede wszystkim o dojrzałości pacjentów, którzy regularnie zgłaszają się na badania profilaktyczne.

Sama Doda także wystosowała apel do swoich widzów. Wspomniała także o wiadomościach, które otrzymuje od lekarzy. Jak się okazuje, po ostatnim apelu Dody w poradniach dermatologicznych odnotowano wzrost liczby pacjentów, co dermatolodzy określili mianem "efektu Dody".

Mamy dla Was kilka istotnych słów i choć wiem że po moim apelu ,lekarze dermatologii nie nadarzają badać pacjentów ( dosłownie dostaję od nich wiadomości o efekcie Dody) ,to nadal pragnę szerzyć świadomość i uważność w tym temacie. Pragnę wykorzystać to co spotkało mnie w dobrym celu i wierzę ,że ta akcja wielu „uratuje”! Nie bójcie się badać RAZ W ROKU!

Ps: Potwornie mi było głupio poniżać się do poziomu patologii internetowej i zadać ostatnie pytanie,które wręcz obraża pracę każdego lekarza i historie pacjentów … ale uznałam że skoro ludzie z taką łatwością pozbywają się kultury ,empatii do drugiego człowieka w internecie ,to może i też z łatwością pozbędą się podejrzanych znamion na ciele w badaniach profilaktycznych skwitowała na koniec.

Zobacz więcej: