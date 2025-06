Doda nagle opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym ze łzami w oczach podzieliła się ze swoimi fanami diagnozą, jaką usłyszała. Okazuje się, że pół roku temu artystka usłyszała dramatyczne słowa "czerniak złośliwy" i rozpoczęła walkę z chorobą. Jak dziś czuje się Doda?

Doda zdecydowała się podzielić ze swoimi fanami dramatyczną informacją na temat swojego stanu zdrowia i przyznała, że dokładnie pół roku temu usłyszała diagnozę czerniaka złośliwego. Na filmie, który został nagrany w lutym, piosenkarka ze łzami w oczach opowiada o momencie, kiedy usłyszała diagnozę i jak sama mówi: "nie przechodzi mi to przez usta, znaczy, nie przyjmuję tego do wiadomości".

W dalszej części padły poruszające słowa o chorobie i kolejnej lekcji od życia: