We wtorkowe popołudnie Dorota Rabczewska, znana jako Doda, pojawiła się w Sejmie. Jej obecność nie była przypadkowa - artystka wzięła udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zwierząt. Od początku miesiąca Doda intensywnie działa na rzecz bezdomnych zwierząt, promując adopcję i nagłaśniając nieprawidłowości w funkcjonowaniu schronisk.

Podczas wystąpienia w Sejmie piosenkarka wyraziła swoje zaniepokojenie losem psów przebywających w niektórych placówkach. Szczególnie skupiła się na sytuacji w schronisku dla zwierząt w Bytomiu, które - według jej słów - jest przykładem dramatycznego traktowania zwierząt pod przykrywką pomocy.

Tak Doda podpisała się w Sejmie

Największe emocje wzbudził jednak nie sam udział Dody w posiedzeniu, lecz sposób, w jaki podpisała się na oficjalnym dokumencie. Na liście obecności w Sejmie, w rubryce „stanowisko”, Doda wpisała jedno słowo: „królowa”.

Obecność Dody w Sejmie została zrelacjonowana przez media w całym kraju. Katarzyna Piekarska udostępniła na Instagramie zdjęcie podpisu Dody z serdecznym komentarzem.

No cóż - królowa jest tylko jedna napisała.

Sama piosenkarka odpowiedziała w komentarzu, dziękując za wsparcie i pomoc w pierwszych krokach w Sejmie oraz za działania na rzecz zwierząt.

Dziękuję za wsparcie i pomoc w pierwszych krokach w Sejmie i wszystko, co robisz dla zwierząt napisała Doda.

Doda z mocną przemową w Sejmie

Wokalistka nie ograniczyła się jedynie do symbolicznego wpisu. W swojej sejmowej wypowiedzi mówiła o problemach związanych z komercjalizacją schronisk i ich finansowaniem. Jej słowa były mocne i emocjonalne. W pewnym momencie Doda użyła ostrych słów w Sejmie.

Artystka wezwała do większej kontroli nad schroniskami i transparentności w zarządzaniu środkami przeznaczanymi na opiekę nad zwierzętami. Warto przypomnieć, że przy jednym stole siedziała z nią Małgorzata Rozenek-Majdan, która także postanowiła interweniować w tej sprawie i zwrócić uwagę społeczeństwa na poważne problemy oraz patologie.

