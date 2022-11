Spodziewaliśmy się, że nowa płyta Dody "7 pokus głównych" trafi do koszów z przecenami, ale nie liczyliśmy że nastąpi to tak szybko. Zaledwie pół roku od daty premiery wytwórnia Rabczewskiej postanowiła obniżyć cenę do 14,99 złotych. Tyle samo kosztuje... 1 kilogram filetu z kurczaka. To przecena o ponad 50%! Dla porównania płyta, Moniki Brodki "Granda", która ukazała się ponad rok temu, nadal utrzymuje się na liście najchętniej kupowanych albumów w cenie niezmienionej od daty wydania czyli ok. 30 zł i już dawno pokryła się platynową płytą. Zabieg nie jest bezcelowy. Dodzie bardziej niż na zarobkach zależy na prestiżu. Gwiazda chce by "7 pokus głównych" jak najszybciej pokryło się diamentem. Łatwo nie będzie... Żeby osiągnąć taki status w Polsce trzeba sprzedać ponad 150 tysięcy egzemplarzy płyty. A do tej pory płytę Dody dotychczas kupiło dopiero prawie 30 tysięcy osób. - Doda marzy, aby jej album osiągnął status diamentowej płyty. Bardzo jej na tym zależy i zrobi wszystko, aby tak się stało. Ona chce tym samym uciąć komentarze, że się wypaliła - tłumaczy znajomy Dody w rozmowie z "Faktem". Przykra informacja. Szkoda, że w taki sposób Dorota zapomina o zdrowej rywalizacji z innymi artystami. Ale z drugiej strony - czego się nie robi z myślą o fanach... gabra