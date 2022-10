Doda jest zakochana?! Zdradził ją jeden szczegół na najnowszym zdjęciu? 

Doda oddaje swoje ubrania! Piosenkarka pochwaliła się swoim fanom na Instagramie zdjęciem prosto z garderoby i zdradziła, że zrobiła w niej wiosenne porządki. Okazuje się, że gwiazda postanowiła pozbyć się niektórych ubrań, które teraz chce oddać do domu opieki społecznej! Doda pokazała swoją garderobę Kilka miesięcy temu piosenkarka oddała sprzedawała swoje ubrania za pośrednictwem popularnego serwisu internetowego - teraz Doda postanowiła znów pozbywa się swojej garderoby. Tym razem jednak artystka postanowiła pomóc potrzebującym i chce przekazać je do domu opieki społecznej, albo w ręce potrzebującej rodziny. Na wiosnę robie porządki w garderobie . Te rzeczy,które juz mi sie nie przydadzą na pewno beda czyimś powodem do turbo radości ! Pamiętajcie ze to co dla Was nie potrzebne moze byc dla kogos spełnieniem marzen . Pudla spakowane i zaraz jadą do domu opieki społecznej ! Dziewczęta ! Przygotowałam super serie ! Wiosna bedzie Wasza 😘😘😘chyba ,ze znacie jakies konkretne rodziny z córkami ? Zeby była pewność ze trafia w dobre ręce- napisała gwiazda (pisownia oryginalna). Doda po raz kolejny udowodniła, że ma wielkie serce! Zobaczcie, jak wygląda garderoba artystki. Zobacz także: Niezwykła metamorfoza Dody. Tak wokalistka zmieniła się przez 18 lat kariery scenicznej Doda oddaje swoje ubrania. Ogłosiła to na Instagramie: Na wiosnę robie porządki w garderobie . Te rzeczy,które juz mi sie nie przydadzą na pewno beda czyimś powodem do turbo radości ! Pamiętajcie ze to co dla Was nie potrzebne moze byc dla kogos spełnieniem marzen . Pudla spakowane i zaraz jadą do domu opieki społecznej ! Dziewczęta ! Przygotowałam super serie ! Wiosna bedzie Wasza 😘😘😘chyba ,ze znacie jakies konkretne rodziny z córkami ? Zeby była pewność ze trafia w dobre ręce . A post shared by...